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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ «НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА» ДО 2025 ГОДА СОСТАВИТ СВЫШЕ 356 МЛН РУБЛЕЙ


18:08 28.04.2021

Постановлением Совета министров № 245 от 23 апреля 2021 г. утверждена Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 годы.

«Одной из важнейших задач на современном этапе является научное сопровождение развития новых секторов экономики – атомной энергетики, космической деятельности, электромобилестроения, биотехнологической фармацевтики», – говорится в документе.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель программы – формирование наукоемкой экономики путем обеспечения научных, экономических и геополитических интересов республики, национальной биоресурсной и экологической безопасности, технологического развития отраслей для достижения конкурентных преимуществ.

В программу включено 7 подпрограмм:

«Инновационные биотехнологии» (предполагается разработка новых видов биопродукции V и VI технологических укладов в интересах медицины, сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды, создание условий для перехода биотехнологии на инновационную модель развития, формирование современного и эффективного биотехнологического сектора экономики);

«Освоение в производстве новых и высоких технологий» (запланировано формирование наукоемкой экономики путем разработки и внедрения технологий, оборудования, средств оснащения производства, комплектующих изделий и материалов для достижения конкурентных преимуществ и наращивания экспортного потенциала страны);

«Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции и перспективных направлений развития атомной энергетики» (цель – научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции (АЭС) в течение всего ее жизненного цикла, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также развития перспективных направлений использования атомной энергии в мирных целях);

«Инновационные продукты на основе минерального и органического сырья» (предполагается разработка новых и совершенствование существующих экологически безопасных технологий переработки минерального (в основном калийного) и органического (торф и сапропель) сырья и создание на его основе инновационных продуктов);

«Химические продукты и молекулярные технологии» (цель – реализация социально значимых мероприятий в области здравоохранения, направленных на уменьшение преждевременной смертности от инфекционных и неинфекционных заболеваний посредством разработки методов диагностики и препаратов нового поколения для персонифицированной медицины, а также мероприятий, направленных на развитие высокотехнологичного сектора экономики за счет внедрения в производство инновационных экологически безопасных химических и молекулярных технологий);

«Исследование и использование космического пространства в мирных целях» (планируется укрепление научно-технического потенциала Республики Беларусь в области космической деятельности для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития отраслей экономики, развития производственного сектора космической отрасли);

«Развитие электротранспорта» (будут созданы условия для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге).

Для реализации программы разработан комплекс мероприятий, в число которых вошли:

разработка инновационных биотехнологий для промышленности и охраны окружающей среды;

научные исследования по созданию прототипа вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

обеспечение эффективного международного сотрудничества Республики Беларусь в области развития атомной энергетики;эксплуатация Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ);

создание межведомственной системы мониторинга и реагирования на пожары в природных экосистемах с использованием оперативной космической информации БКСДЗ;

создание web-портала дистанционной основы цифровых геологических карт территории Беларуси на основе данных дистанционного зондирования Земли для использования при проведении государственной геологической съемки нового поколения;

запуск научно-образовательного спутника БГУ;

разработка нормативного правового акта по периодическому техническому освидетельствованию зарядных станций для электротранспорта;

создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта.

Ответственным заказчиком программы определена Национальная академия наук Беларуси.

На финансирование программы планируется направить 356 247 790,3 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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