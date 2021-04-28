Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об утверждении Национального плана действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусмотрено утверждение указанного плана, включающего мероприятия по:

совершенствованию правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв);

реализации практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв);

повышению уровня научно-технических знаний;

наращиванию потенциала, информационному обеспечению, укреплению международного сотрудничества в этой области.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения.

В обсуждении на сайте «Правовой форум Беларуси» приняли участие 1 гражданин и 1 организация, по существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 22 замечания и предложения, которые частично учтены.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.