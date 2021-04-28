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МИНПРИРОДЫ РАССМОТРЕЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
15:09 28.04.2021
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об утверждении Национального плана действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусмотрено утверждение указанного плана, включающего мероприятия по:
совершенствованию правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв);
реализации практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв);
повышению уровня научно-технических знаний;
наращиванию потенциала, информационному обеспечению, укреплению международного сотрудничества в этой области.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения.
В обсуждении на сайте «Правовой форум Беларуси» приняли участие 1 гражданин и 1 организация, по существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 22 замечания и предложения, которые частично учтены.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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