Постановлением Совета министров № 236 от 22 апреля 2021 г. утверждено Положение, которым определены условия и порядок реализации государственного социального заказа в области здравоохранения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, это касается заказа, финансируемого за счет субсидий из средств местных бюджетов в рамках мероприятий госпрограмм в области здравоохранения на оказание, участие в оказании медицинской помощи, реализацию проектов в области здравоохранения, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи, предоставляемых: индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность; негосударственным организациям здравоохранения; негосударственным некоммерческим организациям.

Предоставление субсидий производится:

при оказании и участии в оказании медицинской помощи – не более предельной суммы расходов в месяц на одного гражданина по видам и условиям оказания медицинской помощи, определяемой Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. Они направляются на:

зарплату и начисления на зарплату работникам исполнителей, рассчитанную по условиям оплаты труда работников бюджетных организаций, а также расходы на оплату трудовых отпусков, осуществление единовременной выплаты на оздоровление и оказание матпомощи работникам, оказывающим медицинскую помощь;

вознаграждения и начисления на вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в оказании медицинской помощи, заключенным исполнителями с физлицами (размер не может превышать сложившуюся номинальную начисленную среднемесячную зарплату работникам бюджетных организаций по виду экономической деятельности «Здравоохранение» за финансовый год, предшествующий году заключения договора на выполнение государственного социального заказа);

приобретение средств индивидуальной защиты для исполнителя;

при реализации проектов в области здравоохранения – на частичное финансирование текущих расходов на их реализацию (исключение – расходы на повышение квалификации работников за границей, командировочные и транспортные расходы).

Реализация заказа, финансируемого путем предоставления субсидий, производится исполнителями на конкурсной основе. Положение о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа в области здравоохранения также утверждено постановлением № 236.

Кроме того, правовым актом установлена типовая форма договора на выполнение такого заказа.

Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом должны быть приняты меры по реализации постановления № 236.

Правовой акт вступает в силу с 23 июля 2021 г.