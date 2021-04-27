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С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА


12:40 28.04.2021

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 28 от 21 апреля 2021 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2021 г. в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br273,27 (с 1 февраля по 30 апреля 2021 г. – Br262,87).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br303,53 (ранее – Br290,71);

пенсионеры – Br207,06 (ранее – Br199,17);

студенты – Br263,15 (ранее – Br252,94);

дети в возрасте до трех лет – Br174,51 (ранее – Br168,46);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br241,29 (ранее – Br232,93);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br294,36 (ранее – Br283,65).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:

минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий;

доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
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