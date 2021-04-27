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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ В БУТБ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК ДОПОЛНЕН НОВЫМИ ТОВАРНЫМИ ПОЗИЦИЯМИ
11:50 28.04.2021
Перечень внебиржевых сделок, подлежащих регистрации в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», дополнен новыми товарными позициями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, установлена обязанность предоставления субъектами хозяйствования сведений о внебиржевой реализации на экспорт мелассы свекловичной, классифицируемой кодом 1703900000 ТН ВЭД ЕАЭС, и жома свекловичного, классифицируемого кодом 2303201000 ТН ВЭД ЕАЭС. Соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров от 8 октября 2015 г. № 839 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных биржах».
Постановлением № 839 также утверждено положение о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок. В положении установлены случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки.
Согласно пункту 4 положения, заявитель должен представить товарной бирже сведения в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.
Постановление вступает в силу с 25 июля 2021 г.
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