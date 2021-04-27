НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ БЮДЖЕТОВ С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ

10:55 28.04.2021 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 29 от 21 апреля 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2021 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, их размер составляет: трудоспособное население – Br562,28 (ранее – Br541,26); пенсионеры – Br437,20 (ранее – Br422,62); дети в возрасте до трех лет – Br371,52 (ранее – Br358,80); дети в возрасте от трех до шести лет – Br476,88 (ранее – Br454,53); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br482,43 (ранее – Br465,65); семья из четырех человек – Br444,22 (ранее – Br427,77); молодая семья из трех человек – Br478,38 (ранее – Br458,73).