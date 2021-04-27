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С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


10:10 28.04.2021

Постановлением Совета министров № 243 от 23 апреля 2021 г. внесены коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников в зависимости от роста производительности труда, утвержденный постановлением правительства № 744 от 31 июля 2014 г.

Согласно опубликованному документу, руководителю государственной организации предоставлено право изменять размеры оплаты труда и (или) структуру заработной платы работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами. Это позволит осуществлять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (тарифных окладов) работников при индексации заработной платы, проводить совершенствование структуры заработной платы работников и т.п. при условии сохранения общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.

Кроме того, руководитель госорганизации имеет право повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении. При расчете производительности труда в госорганизации применяется выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника. Выбор показателя расчета производительности труда осуществляется на календарный год по согласованию с вышестоящим органом (организацией).

Также предусмотрена возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета производительности труда по согласованию с вышестоящим органом (организацией).

Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год.

Ожидается, что применение норм постановления позволит более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в госорганизациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда.

Документ вступает в силу с 1 мая 2021 года.
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