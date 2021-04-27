Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 23 от 7 апреля 2021 г. утверждена классификация торговых объектов по видам и типам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, классификация торговых объектов по видам произведена в зависимости от типа конструкции, места расположения и формата.

Как и ранее, магазины классифицированы по видам в зависимости от способов организации торговли и ассортимента товаров.

Кроме того, утверждены и обновленные классификации продовольственных и непродовольственных товаров по типам.

По информации пресс-службы ведомства, классификация торговых объектов не претерпела концептуальных изменений и приведена в соответствие с Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З. Вместе с тем с учетом сложившейся торговой инфраструктуры для некоторых типов магазинов (бутики, комиссионные магазины, зоомагазины, мини-магазины (мини-маркеты) и другие) минимальный размер торговой площади снижен до 10 кв. м.

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 сентября 2020 г. № 59 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам» признается утратившим силу.

Документ вступает в силу с 8 июля 2021 г.