Постановлением Совета министров № 173 от 26 марта 2021 г. утверждены перечни государственных научно-технических программ на 2021-2025 годы и региональных научно-технических программ на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в первый перечень вошло 14 программ, в том числе: «Цифровые технологии и роботизированные комплексы»; «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг»; «Перспективные химические и биологические технологии»; «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование»; «Кибербезопасность».

Среди основных целей утвержденных госпрограмм:

улучшение качества и продолжительности социально активной жизни человека посредством повышения качества и доступности медицинских услуг, разработки и внедрения в практическое здравоохранение новых высокоэффективных методов и средств медицинской профилактики, диагностики и лечения заболеваний, протезирования и медицинской реабилитации;

разработка нормативной правовой базы в сфере производства, контроля качества, оценки безопасности и эффективности лекарственных средств в соответствии с международными стандартами;

решение задач по оснащению отечественных потребителей современной конкурентоспособной радиоэлектронной аппаратурой;

обеспечение защиты информации информационной инфраструктуры и информационных систем;

обеспечение импортозамещения средств защиты информации и специальных технических средств.

Вторым перечнем предусмотрена реализация в 2021-2025 годах программы «Инновационное развитие Брестской области». Она направлена на развитие и внедрение инновационных технологий и разработок в реальный сектор экономики Брестской области, обеспечивающих выполнение показателей социально-экономического развития, повышение конкурентоспособности.

Документом определены также объемы финансирования программ, их госзаказчики и головные организации-исполнители.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.