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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ПЕРЕЧНИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ


11:18 27.04.2021

Постановлением Совета министров № 230 от 22 апреля 2021 г. внесены изменения в ряд постановлений правительства по вопросам маркировки товаров.

В частности, изменениями предусмотрены:

корректировка перечня товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками;

корректировка перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;

определение необходимости маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам, постановлением также устанавливается дополнительная операция (этап оборота товаров), при которой у субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот подлежащих маркировке товаров, возникает обязанность по передаче сведений о нем и данной операции в систему маркировки.

«Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу (перемещение) в рамках трансграничной торговли товаров, маркированных средствами идентификации, до осуществления такой операции должны будут передать в систему маркировки информацию, определяемую Министерством по налогам и сборам», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, изменения в ряд постановлений Правительства вносятся в связи с изменением терминологии в сфере маркировки товаров, а также отменой изготовления и фактического использования (после использования всех ранее приобретенных) контрольных (идентификационных) знаков из-за перехода на использование унифицированных контрольных знаков.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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