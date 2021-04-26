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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, КОТОРЫЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
10:11 27.04.2021
Постановлением Совмина № 249 от 23 апреля 2021 года установлен перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу всего в перечень включено 16 банков.
В частности, в список вошли: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк, Альфа-Банк (Беларусь), Банк ВТБ (Беларусь), Минский транзитный банк, Технобанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк, АБСОЛЮТБАНК и Банк «Решение.
Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 г.
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