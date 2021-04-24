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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕН СТАТУС СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
17:30 26.04.2021
Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте Беларуси на консультативный орган при Совете министров. Соответствующий указ № 163 подписал 26 апреля Лукашенко.
Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет, соответственно, премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
«Указ позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава», - говорится в комментарии к документу.
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