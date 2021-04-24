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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАН БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА СОСТАВИТ БОЛЕЕ 72,5 МЛН РУБЛЕЙ

16:13 26.04.2021 Постановлением Совета министров № 238 от 22 апреля 2021 г. утверждена Государственная программа «Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси» на 2021-2025 годы. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на развитие научно-инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры Национальной академии наук Беларуси (НАНБ). В нее включено 6 подпрограмм: «Развитие государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»; «Развитие деятельности белорусской антарктической станции»; «Обеспечение инновационного развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства»; «Научно-историческое наследие и создание культурно-исторического центра науки»; «Инфраструктура и технологии для обеспечения адаптации лесных экосистем к неблагоприятным условиям». В рамках программы планируется реализовать комплекс мероприятий, в том числе: определить ассортимент лекарственных растений, разработать дизайн-проект и создать ботаническую экспозицию «Аптекарский огород» в Центральном ботаническом саду (ЦБС); изучить архивные и рабочие документы по истории ЦБС, составление летописи, разработать схемы экспозиций музея ЦБС, осуществить сбор базовых экспонатов (мероприятие по научному обеспечению); подготовить и провести в Республике Беларусь в 2023 году XXXV заседание Совета управляющих национальных антарктических программ; создать информационную систему для расчетов с абонентами – юрлицами за коммунальные услуги (мероприятие по научному обеспечению); доработать автоматизированную информационную систему историко-культурного наследия Беларуси и ее контент по разделам наследия. На реализацию программы предполагается направить 72 592 917 рублей. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.