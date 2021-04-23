Постановлением Совета министров № 232 от 22 апреля 2021 г. утверждено Положение о порядке создания и использования информационной системы в области ветеринарии, ее взаимодействия с иными информационными системами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель создания системы – обеспечение организационных, социально-экономических процессов, создающих условия для формирования и использования государственных информационных ресурсов, которые нужны для осуществления деятельности государственной ветеринарной службы, реализации информационных отношений, оптимизации и автоматизации ее работы.

Обеспечивать ее функционирование уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Владелец и оператор системы – госучреждение «Центр информационных систем в животноводстве».

В качестве пользователей системы определены: государственная ветеринарная служба; юр- и физлица, в том числе ИП, являющиеся субъектами отношений в области ветеринарной деятельности; иные госорганы и организации в соответствии с их компетенцией; госорганы иностранных государств в соответствии с их компетенцией.

Основные функции системы – информационное обеспечение субъектов отношений в области ветеринарной деятельности, а также обеспечение взаимодействия с госорганами иностранных государств в данной области.

В состав системы включен ряд государственных информационных ресурсов, в том числе:

реестр ветеринарных документов;

реестр заявок для получения разрешений на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров;

реестр разрешений на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров;

журнал регистрации подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, ввозимых по разрешениям;

журнал регистрации подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, ввозимых без разрешений.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.