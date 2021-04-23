Постановлением Министерства образования № 64 от 12 апреля 2021 г. определены сроки поведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлены сроки приема документов:

с 20 по 26 июля – от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 20 по 28 июля – от лиц, поступающих на очную (дневную) форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 20 июля по 5 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по данному направлению);

с 20 июля по 9 августа – в иных УВО.

Срок подачи документов с 20 по 22 июля определен для выпускников профильных классов: педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности; аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 27 по 29 июля – в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии Республики Беларусь, на военных факультетах в УВО;

с 27 июля по 4 августа – в иных УВО;

с 29 июля по 4 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

по 31 июля – в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО;

по 6 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 5 августа – в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

по 11 августа – в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.