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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИЛО ГАРАНТИИ БЕЛАРУСБАНКУ ПО ВЫДАННЫМ САХАРНЫМ ЗАВОДАМ КРЕДИТАМ
12:50 23.04.2021
Правительство Беларуси предоставило ОАО «АСБ «Беларусбанк» гарантии в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым белорусским сахарным заводам на срок до одного года на финансирование закупки продукции растениеводства для государственных нужд в 2021 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 229 от 21 апреля 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, гарантии предоставлены по выданным в 2021 году кредитам ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Скидельский сахарный комбинат».
Сумма кредитов для каждого предприятия не должна превышать 40 млн рублей, а общая сумма кредитов — не более 120 млн рублей.
Плата за предоставление гарантии составляет 0,01% от суммы кредитов.
Гарантии правительства предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.
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