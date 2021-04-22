Правительство Беларуси предоставило ОАО «АСБ «Беларусбанк» гарантии в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым белорусским сахарным заводам на срок до одного года на финансирование закупки продукции растениеводства для государственных нужд в 2021 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 229 от 21 апреля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, гарантии предоставлены по выданным в 2021 году кредитам ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Скидельский сахарный комбинат».

Сумма кредитов для каждого предприятия не должна превышать 40 млн рублей, а общая сумма кредитов — не более 120 млн рублей.

Плата за предоставление гарантии составляет 0,01% от суммы кредитов.

Гарантии правительства предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.