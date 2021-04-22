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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЖКХ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ КАПРЕМОНТА ЖИЛФОНДА
10:42 23.04.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совмина, регламентирующего порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования подходов при планировании и финансировании капитального ремонта жилищного фонда, а также уточнения состава работ, на которые допускается направление средств, предусмотренных на капитальный ремонт.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 31 марта 2021 г. по 10 апреля 2021 г.
По результатам обсуждения от 8 участников поступило 26 сообщений, в том числе с замечаниями и предложениями.
Отдельные поступившие комментарии не содержали предложений по изменению размещенной на Форуме редакции проекта постановления, имели признаки рассуждений либо содержали предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования проекта постановления.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний предложений можно на сайте НЦПИ.
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