Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совмина, регламентирующего порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования подходов при планировании и финансировании капитального ремонта жилищного фонда, а также уточнения состава работ, на которые допускается направление средств, предусмотренных на капитальный ремонт.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 31 марта 2021 г. по 10 апреля 2021 г.

По результатам обсуждения от 8 участников поступило 26 сообщений, в том числе с замечаниями и предложениями.

Отдельные поступившие комментарии не содержали предложений по изменению размещенной на Форуме редакции проекта постановления, имели признаки рассуждений либо содержали предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования проекта постановления.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний предложений можно на сайте НЦПИ.