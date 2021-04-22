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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСАРХИВОВ


14:57 22.04.2021

Постановлением Министерства юстиции № 64от 12 апреля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке расчета планового фонда оплаты труда работников государственных архивных учреждений и территориальных (городских и районных) архивов местных исполнительных и распорядительных органов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкция устанавливает порядок определения планового фонда оплаты труда работников государственных архивных учреждений и территориальных (городских и районных) архивов местных исполнительных и распорядительных органов (учреждение).

Инструкция разработана в целях обеспечения единых подходов при расчете планового фонда оплаты труда работников учреждений (плановый фонд оплаты труда) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда работников бюджетных организаций.

На выплату заработной платы, осуществление единовременной выплаты на оздоровление и оказание материальной помощи направляются средства, предусматриваемые в соответствующих бюджетах, средства, получаемые от осуществления приносящей доходы деятельности, а также средства из иных источников, не запрещенных законодательством, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Для исчисления размера планового фонда оплаты труда используются штатное расписание (с учетом вакантных должностей служащих (профессий рабочих) по состоянию на начало финансового (календарного) года, планируемые показатели деятельности учреждения на очередной финансовый год, базовая ставка, тарифная сетка.

В качестве низшей границы оплаты труда работников в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени, при выполнении обязанностей работников, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, наниматель применяет минимальную заработную плату.

Постановление вступило в силу 22 апреля 2021 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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