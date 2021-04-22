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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:54 22.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 66-З «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов и промышленной безопасности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование законодательства в области промышленной безопасности и перевозки опасных грузов.
В частности, проектом предусмотрено утверждение:
Положения о порядке выдачи свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов;
Положения о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 апреля по 2 мая 2021 г.
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