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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ ПРОВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ


11:22 22.04.2021

Национальный центр законодательства и правовых исследований организует проведение правового мониторинга в отношении Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, мониторинг проводится с целью анализа и оценки качества Закона о международных договорах, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

Задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности норм Закона о международных договорах;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений в сфере заключения, вступления в силу, официального опубликования, регистрации, хранения, учета, исполнения, приостановления действия и прекращения международных договоров Республики Беларусь, причин возникновения соответствующих недостатков, а также последствий, которые возникли в процессе применения Закона о международных договорах;

выработка предложений о совершенствовании законодательства, регулирующего различные вопросы заключения и исполнения международных договоров Республики Беларусь, и практики его применения, о принятии мер по надлежащей реализации Закона о международных договорах.

В рамках мониторинга предлагается всем заинтересованным направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности правового регулирования Закона о международных договорах, наличии в нем устаревших либо неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе о международных договорах, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе о международных договорах, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия и применения Закона о международных договорах;

необходимости корректировки Закона о международных договорах (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками).

Информацию и предложения следует направлять до 20 мая 2021 г.:

в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

в виде сообщений в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» (страница «Правовой мониторинг в отношении Закона о международных договорах) на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона о международных договорах».

В НЦПИ обращают внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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