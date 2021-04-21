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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ УКАЗ О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ ГОССРЕДСТВ
10:14 22.04.2021
Государственный комитет по науке и технологиям проводит правовой мониторинг в отношении указа от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, принять участие в мониторинге можно до 15 июля 2021 г., оставив сообщение в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
В НЦПИ обращают внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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