Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 25 от 14 апреля 2021 г. утверждена Типовая инструкция по охране труда при использовании в работе офисного оборудования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под офисным оборудованием понимаются персональные электронные вычислительные машины, копировально-множительная техника, сканирующие устройства, которые анализируя какой-либо объект (изображение, текст), создают цифровую копию изображения объекта.

Согласно Инструкции, к выполнению работ с использованием офисного оборудования допускаются работающие, прошедшие в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте и повторный).

Среди обязанностей работающих при использовании указанного оборудования:

соблюдение требований по охране труда; поддержка своего рабочего места (места для выполнения работы (оказания услуги), офисного оборудования в исправном состоянии, порядке и чистоте;

забота о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

оказание содействия и сотрудничество с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленное извещение своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности офисного оборудования, об ухудшении состояния своего здоровья.

Установлено, что работник вправе отказаться от выполнения порученной работы с использованием офисного оборудования при возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

Инструкцией определены требования по охране труда: перед началом, при выполнении, по окончании работы; в аварийных ситуациях.

Постановление вступает в силу с 20 мая 2021 г.