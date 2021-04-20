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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОВОДИТСЯ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ УКАЗА О РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСИМУЩЕСТВОМ


10:56 21.04.2021

В Беларуси с 26 апреля до 20 мая 2021 г. проводится правовой мониторинг указа от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, мониторинг указа направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений, связанных с распоряжением государственным имуществом.

Подробнее ознакомиться со способами и сроками направления информации и предложений можно здесь.
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