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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОВОДИТСЯ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ УКАЗА О РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСИМУЩЕСТВОМ
10:56 21.04.2021
В Беларуси с 26 апреля до 20 мая 2021 г. проводится правовой мониторинг указа от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, мониторинг указа направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений, связанных с распоряжением государственным имуществом.
Подробнее ознакомиться со способами и сроками направления информации и предложений можно здесь.
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