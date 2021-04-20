В Беларуси с 26 апреля до 20 мая 2021 г. проводится правовой мониторинг указа от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, мониторинг указа направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений, связанных с распоряжением государственным имуществом.

Подробнее ознакомиться со способами и сроками направления информации и предложений можно здесь.