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ПОДПИСАН УКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ
09:59 21.04.2021
Лукашенко 20 апреля подписал указ № 155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2021 году". Об этом сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году, а также определены ее полномочия.
В состав комиссии включены члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Основными задачами комиссии являются обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема абитуриентов, а также прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний.
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