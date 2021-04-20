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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ


18:30 20.04.2021

Лукашенко 20 апреля подписал указ № 154, которым признаются утратившими силу два указа - № 240 от 12 мая 2009 года "О некоторых вопросах в области валютного регулирования" и № 301 от 31 июля 2018 года "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". Об этом сообщает его пресс-служба.

Таким образом законодательство приводится в соответствие с Законом № 36-З от 30 июня 2020 года "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля".

Данным законом предусмотрены новые подходы, отменяющие существующие ограничения и обременения при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами. При этом сохранены положения о поступлении валютной выручки на счета банков Беларуси в сроки, определенные в договорах, и о регистрации валютных договоров.

Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы. Также в законе упрощены процедуры, регулирующие проведение валютных операций, и для исключения различного толкования конкретизированы нормы валютного законодательства.
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