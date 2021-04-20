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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЦЗПИ ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКРЕТА О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
18:05 20.04.2021
Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси (НЦЗПИ) организует изучение практики применения декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели изучения практики применения – анализ и оценка качества декрета № 7, эффективность правового регулирования им общественных отношений.
В рамках изучения практики применения предлагаем всем заинтересованным направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности регулирования декретом № 7 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Декрете № 7, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Декрете № 7, избыточности таких норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия декрета № 7;
необходимости корректировки декрета № 7 (по возможности с конкретизацией).
Информацию и предложения можно направлять до 20 мая 2021 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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