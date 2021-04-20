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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ


13:24 20.04.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам о реализации указа № 243 от 10 июня 2011 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма маркировки товаров, предусмотренного указом от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров», изложенного в редакции указа № 9 от 6 января 2021 г.

В частности, проектом определены:

состав информации о разновидностях товара одного наименования, подлежащего маркировке средствами идентификации, вносимой в Банк электронных паспортов товаров, передаваемой в государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации;

перечень уполномоченных складов;

требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.

Также предусмотрено утверждение:

Инструкции о порядке и сроках маркировки товаров;

Инструкции о порядке маркировки остатков товаров;

Инструкции о порядке оборота унифицированных контрольных знаков;

Инструкции о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации;

Инструкции о порядке хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Кроме того, проектом устанавливаются требования по внесению обязательной информации в Банк электронных паспортов товаров по товарам, не подлежащим маркировке на территории Республики Беларусь, но подлежащих маркировке в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 29 апреля 2021 г.
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