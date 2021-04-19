Указом № 146 от 16 апреля 2021 года приняты меры, направленные на господдержку и создание условий для развития кинематографии в Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определено, на что направляются средства республиканского бюджета, выделяемые Министерству культуры на кинематографию.

Среди направлений:

производство фильмов в игровой, неигровой, анимационной и смешанной формах, включая их рекламу, изготовление цифрового формата фильмов, изготовление копий фильмов для сдачи в архив, а также производство кинолетописей;

создание и экспертиза литературных сценариев фильмов, приобретение имущественных прав на литературные сценарии фильмов;

субтитрирование, дублирование и (или) тифлокомментирование фильмов на государственные и иностранные языки;

предоставление субсидий государственным организациям кинематографии, осуществляющим производство фильмов.

Министерство культуры определяет объем средств республиканского бюджета, направляемых на производство фильмов:

для национальных, дебютных и авторских фильмов, киноальманахов студенческих фильмов, фильмов для детской и юношеской аудитории, кинолетописей – до 100 процентов (включительно) средств от стоимости фильма, кинолетописи;

для фильмов, не вошедших в вышеуказанную категорию, – до 70 процентов (включительно) от стоимости фильма.

Правовым актом предусмотрено и утверждение Положения, которым установлены порядок и условия направления средств республиканского бюджета на финансирование производства фильмов, кинолетописей, распределения имущественных прав на фильмы, кинолетописи, а также предоставления субсидий государственным организациям кинематографии, случаи наступления ответственности за использование средств с нарушением бюджетного законодательства.

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

Также 16 апреля было подписано распоряжение № 72рп «О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Документом регламентируется выделение киностудии возвратной бюджетной ссуды, которая будет направлена на совершенствование деятельности предприятия.