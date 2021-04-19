|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИНЯТЫ В БЕЛАРУСИ
10:11 20.04.2021
Указом № 146 от 16 апреля 2021 года приняты меры, направленные на господдержку и создание условий для развития кинематографии в Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определено, на что направляются средства республиканского бюджета, выделяемые Министерству культуры на кинематографию.
Среди направлений:
производство фильмов в игровой, неигровой, анимационной и смешанной формах, включая их рекламу, изготовление цифрового формата фильмов, изготовление копий фильмов для сдачи в архив, а также производство кинолетописей;
создание и экспертиза литературных сценариев фильмов, приобретение имущественных прав на литературные сценарии фильмов;
субтитрирование, дублирование и (или) тифлокомментирование фильмов на государственные и иностранные языки;
предоставление субсидий государственным организациям кинематографии, осуществляющим производство фильмов.
Министерство культуры определяет объем средств республиканского бюджета, направляемых на производство фильмов:
для национальных, дебютных и авторских фильмов, киноальманахов студенческих фильмов, фильмов для детской и юношеской аудитории, кинолетописей – до 100 процентов (включительно) средств от стоимости фильма, кинолетописи;
для фильмов, не вошедших в вышеуказанную категорию, – до 70 процентов (включительно) от стоимости фильма.
Правовым актом предусмотрено и утверждение Положения, которым установлены порядок и условия направления средств республиканского бюджета на финансирование производства фильмов, кинолетописей, распределения имущественных прав на фильмы, кинолетописи, а также предоставления субсидий государственным организациям кинематографии, случаи наступления ответственности за использование средств с нарушением бюджетного законодательства.
Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
Также 16 апреля было подписано распоряжение № 72рп «О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Документом регламентируется выделение киностудии возвратной бюджетной ссуды, которая будет направлена на совершенствование деятельности предприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
Курсы в банках
на 20.04.2021
Конвертация в банках
на 20.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте