На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 1 августа 2017 г. № 22».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности).

В частности, предлагается расширить перечень сведений, указываемых в таком отчете, а именно отражать сведения о кредиторской задолженности, а также сведения о наличии иных активов, с реализацией (выбытием) которых налоговое законодательство связывает возникновение налоговых обязательств у юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе его ликвидации (прекращения деятельности).

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 апреля 2021 г. на адрес электронной почты: .