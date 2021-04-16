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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 27 АПРЕЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ВОПРОСЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРЛИЦА (ИП) ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
18:10 19.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 1 августа 2017 г. № 22».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности).
В частности, предлагается расширить перечень сведений, указываемых в таком отчете, а именно отражать сведения о кредиторской задолженности, а также сведения о наличии иных активов, с реализацией (выбытием) которых налоговое законодательство связывает возникновение налоговых обязательств у юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе его ликвидации (прекращения деятельности).
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 апреля 2021 г. на адрес электронной почты: .
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