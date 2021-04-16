Постановлением Совета министров № 185 от 2 апреля 2021 года внесены изменения в том числе в постановление правительства № 571 от 12 июня 2014 года и Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в соответствии с вышеуказанными изменениями с 1 мая 2021 года расширена категория граждан, для которых предусмотрена скидка к тарифу на электрическую энергию (коэффициент 0,85 к тарифу на электрическую энергию, установленному для жилых домов (квартир), необорудованных в установленном порядке электрическими плитами).

Указанная скидка будет также предоставляться для граждан, проживающих:

в одноквартирных жилых домах и в квартирах блокированных жилых домов, оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплоснабжения на цели отопления, системами централизованного газоснабжения или индивидуальными баллонными установками для снабжения сжиженным углеводородным газом на цели пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями;

в квартирах многоквартирных жилых домов, оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплоснабжения на цели отопления, индивидуальными баллонными установками для снабжения сжиженным углеводородным газом на цели пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями.

В настоящее время указанная скидка применяется только для граждан, использующих электрическую энергию в многоквартирных жилых домах, оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплоснабжения на цели отопления, газоснабжения на цели пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями.

Также с 1 мая 2021 г. упраздняется дифференцированная плата за услуги газоснабжения, снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных установок в зависимости от объема потребления газа для семей, воспитывающих детей-инвалидов, вне зависимости от степени утраты здоровья ребенка-инвалида, а также того факта, является данная семья полной либо нет.