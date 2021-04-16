Постановлением Госстандарта № 70 от 16 ноября 2020 г. утверждены Правила разработки, утверждения, модернизации и содержания национальных эталонов единиц величин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, совокупность национальных эталонов образует эталонную базу Республики Беларусь. Национальные эталоны находятся только в собственности государства.

Они обеспечивают метрологическую прослеживаемость результатов измерений до единиц величин Международной системы единиц (СИ). У национальных эталонов социальная направленность. Их разработка и модернизация проводятся в соответствии с государственными научно-техническими программами.

Для установления и (или) подтверждения метрологических характеристик национальных эталонов проводятся сличения национальных эталонов с международными эталонами или национальными эталонами иностранных государств равнозначной точности. В случае, когда международный эталон или национальный эталон иностранного государства превышает по точности национальный эталон, вместо сличения эталонов единицы величины может осуществляться поверка и (или) калибровка национального эталона.

Сведения об утвержденном или модернизированном национальном эталоне вносятся в Государственный реестр национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь и размещаются в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений.