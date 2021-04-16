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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
14:38 19.04.2021
Постановлением Госстандарта № 70 от 16 ноября 2020 г. утверждены Правила разработки, утверждения, модернизации и содержания национальных эталонов единиц величин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, совокупность национальных эталонов образует эталонную базу Республики Беларусь. Национальные эталоны находятся только в собственности государства.
Они обеспечивают метрологическую прослеживаемость результатов измерений до единиц величин Международной системы единиц (СИ). У национальных эталонов социальная направленность. Их разработка и модернизация проводятся в соответствии с государственными научно-техническими программами.
Для установления и (или) подтверждения метрологических характеристик национальных эталонов проводятся сличения национальных эталонов с международными эталонами или национальными эталонами иностранных государств равнозначной точности. В случае, когда международный эталон или национальный эталон иностранного государства превышает по точности национальный эталон, вместо сличения эталонов единицы величины может осуществляться поверка и (или) калибровка национального эталона.
Сведения об утвержденном или модернизированном национальном эталоне вносятся в Государственный реестр национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь и размещаются в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
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