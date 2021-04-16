ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН


14:38 19.04.2021

Постановлением Госстандарта № 70 от 16 ноября 2020 г. утверждены Правила разработки, утверждения, модернизации и содержания национальных эталонов единиц величин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, совокупность национальных эталонов образует эталонную базу Республики Беларусь. Национальные эталоны находятся только в собственности государства.

Они обеспечивают метрологическую прослеживаемость результатов измерений до единиц величин Международной системы единиц (СИ). У национальных эталонов социальная направленность. Их разработка и модернизация проводятся в соответствии с государственными научно-техническими программами.

Для установления и (или) подтверждения метрологических характеристик национальных эталонов проводятся сличения национальных эталонов с международными эталонами или национальными эталонами иностранных государств равнозначной точности. В случае, когда международный эталон или национальный эталон иностранного государства превышает по точности национальный эталон, вместо сличения эталонов единицы величины может осуществляться поверка и (или) калибровка национального эталона.

Сведения об утвержденном или модернизированном национальном эталоне вносятся в Государственный реестр национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь и размещаются в Государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте