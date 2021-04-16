На заседании Палаты представителей Национального собрания 16 апреля 2021 года депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предусматривается совершенствование условий, при соблюдении которых лицо может осуществлять адвокатскую деятельность.

При этом:

исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом (далее — претендентом), трехлетнего стажа работы по специальности;

дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности;

устанавливается предельный 6-месячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку;

вводится упрощенный порядок прохождения стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, т.е. лиц, уже имеющих опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств;

закрепляется требование о том, что адвокаты вправе приступить к осуществлению адвокатской деятельности только после принесения присяги;

уточняются вопросы проведения аттестации адвоката. Для определения возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации;

совершенствование организации работы адвокатов. При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой осуществления адвокатской деятельности будут являться юридические консультации.

Предлагаемый подход позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи.

Также закрепляется возможность перехода адвокатов, работающих индивидуально или в адвокатском бюро, в юридические консультации для продолжения своей деятельности.

обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, для наиболее уязвимых категорий граждан и расширение случаев безусловного оказания юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. Возможность бесплатного получения юридической помощи предлагается предоставить, например:

инвалидам боевых действий на территории других государств;

родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет;

родителю в неполной семье;

пенсионерам и инвалидам, проживающим в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан;

законным представителям граждан, признанных судом недееспособными.

В настоящее время указанным категориям граждан юридическая помощь оказывается бесплатно по решению коллегий адвокатов;

расширение возможностей для оптимального взаимодействия Министерства юстиции, как органа государственного управления, осуществляющего регулирование адвокатской деятельности, и органами адвокатского самоуправления.

При этом устанавливается, что регулятор будет праве не только осуществлять любые проверочные мероприятия, но и при необходимости влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе (например, согласование кандидатур претендента для приема в качестве стажера адвоката; внесение предложений по кандидатуре в состав советов территориальных коллегий адвокатов и кандидатуре для избрания на должность председателя территориальной коллегии адвокатов; осуществление контроля за соблюдением адвокатами, коллегиями адвокатов, юридическими консультациями законодательства об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвоката, законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, требований иных актов законодательства).