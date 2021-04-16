На заседании Палаты представителей Национального собрания 16 апреля 2021 года депутаты приняли в первом чтении проект Закона «О туризме».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект разработан в целях совершенствования механизма ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также улучшения правового положения граждан, являющихся потребителями туристических услуг.

Данный законопроект базируется на нормах действующих нормативных правовых актов, учитывает особенности современного состояния общественных отношений в сфере туризма, динамику их развития.

В частности, законопроектом предлагается существенно обновить и дополнить понятийный аппарат, определить полномочия Совета министров, Министерства спорта и туризма, местных исполнительных и распорядительных органов, местных Советов депутатов в сфере туризма.

Одним из правовых новшеств законопроекта является введение институтов финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере международного выездного туризма.

Законопроектом предусматривается три формы этого обеспечения, носящие вариативный характер:

вступивший в силу договор добровольного страхования ответственности туроператора за причинение имущественного вреда заказчику (участнику туристической деятельности) в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором обязательств по договору оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма;

вступивший в силу договор между туроператором и банком (небанковской кредитно-финансовой организацией), содержащий обязательство перед туроператором обеспечить надлежащее исполнение его обязательств по договору оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма путем выдачи банковской гарантии;

участие туроператора в формировании фонда ответственности туроператоров.

Ряд нововведений направлен на повышение ответственности туроператоров за исполнение обязательств по реализации туров. Законопроектом установлено, что по договору оказания туристических услуг исполнителем является туроператор, сформировавший тур, что программа туристического путешествия должна содержать, в том числе, информацию о туроператоре, сформировавшем тур, и что субъекты туристической деятельности обязаны предоставлять участникам туристической деятельности информацию о туроператоре, сформировавшем тур, наличии у этого туроператора финансового обеспечения гражданской ответственности, а также о порядке обращения за возмещением имущественного вреда в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором своих обязательств по договору оказания туристических услуг.

Еще одна новация — закрепление возможности заключения договора оказания туристических услуг в электронном виде.

Законопроект предполагает изменения и в части одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору оказания туристических услуг. В связи с этим дополнительно закреплены необходимость подтверждения исполнителем фактически понесенных расходов, обозначения в документах их источника, последствия этого неподтверждения.

Кроме того, законопроектом регламентирован претензионный порядок регулирования споров, направленный на упорядочение действий по разрешению возникших конфликтных ситуаций.

Более полное регулирование получили вопросы, связанные с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности. Законопроектом расширен перечень сведений о субъектах туристической деятельности, необходимых для включения в реестр, установлены сроки направления соответствующей информации для включения в реестр, внесения изменений в сведения, в нем содержащиеся, и исключения сведений из реестра.

Наряду с этим законопроектом предусмотрены нововведения по вопросам экскурсионного обслуживания. В частности, закреплена возможность заключения договора оказания экскурсионных услуг в электронном виде, установлен запрет на осуществление экскурсионного обслуживания без прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсовода, гида-переводчика, регламентировано использование аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсии).