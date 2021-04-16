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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ ВЫБИРАТЬ ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
10:09 19.04.2021
Лукашенко 16 апреля подписал указ № 153 "О развитии электроэнергетики". Об этом сообщает его пресс-служба.
"Документ направлен на регулирование отношений между энергоснабжающими организациями системы Минэнерго, юридическими и индивидуальными предпринимателями, электрогенерирующими источниками (блок-станции), и потребителями электроэнергии", - говорится в комментарии к документу.
Ранее собственники блок-станций (организации ЖКХ и промышленные предприятия), не относящиеся к системе Минэнерго, не имели возможности поставлять излишки в объединенную энергосистему.
Указом предусмотрена возможность для владельцев блок-станций передавать и (или) распределять избытки электроэнергии на собственные объекты в пределах как одной области, так и республики (для блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более); для владельцев блок-станций, являющихся организациями ЖКХ, распределять в пределах одной области избытки электроэнергии потребителям; для потребителей выбирать поставщика электроэнергии (организации системы Минэнерго или владельцы блок-станций, являющиеся организациями ЖКХ).
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, передаче и (или) распределению энергии по электрическим сетям будут оказываться организациями системы Минэнерго.
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