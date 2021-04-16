Постановлением Министерства финансов № 31 от 12 апреля 2021 г. установлен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2021 году.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполнительных комитетов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства.

Облисполкомы, Минский горисполком ежедневно перечисляют 50 процентов денежных средств, полученных от проведения республиканского субботника, на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.