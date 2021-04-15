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МИНЗДРАВ РАССМОТРЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ГОСЗАКУПКАХ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ
12:39 16.04.2021
Министерство здравоохранения подвело итоги общественного обсуждения проекта ведомственного постановления «О порядке участия в процедурах государственных закупок медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном порядке».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления установлены условия допуска участников, предлагающих незарегистрированные медицинские изделия, к участию в процедуре госзакупок. Это обусловлено необходимостью закупки медицинских изделий в связи с отсутствием зарегистрированных медицинских изделий и (или) их аналогов.
Проектом предусмотрено утверждение Инструкции, определяющей порядок допуска не зарегистрированных медицинских изделий к закупке, а также действия заказчика (организатора) при проведении процедур государственных закупок.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 апреля 2021 года.
В ходе обсуждения были высказаны замечания по подпунктам 2.2 пункта 2.2. и 4.2 пункта 4 проекта Инструкции. В связи с этим организатор общественного обсуждения сообщает следующее.
Подпункт 2.2 пункта 2 проекта Инструкции о порядке участия в процедурах государственных закупок медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном порядке, предполагает возможность участия в процедурах государственных закупок участников, которым ранее Минздравом было выдано разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения, в том числе на реализацию остатков.
Предполагается, что решение о возможности допуска к участию в процедуре государственной закупки участников, предлагающих незарегистрированные медицинские изделия, будет приниматься Министерством здравоохранения по обращению заказчика (организатора) с учетом обоснованной потребности и экономической целесообразности применения в учреждениях здравоохранения медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном порядке.
Подпункт 4.2. пункта 4 будет доработан.
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