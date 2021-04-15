На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена комплексная корректировка постановлений правительства по вопросам торговли и общественного питания в соответствии с новой редакцией Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», вступающей в силу с 8 июля 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются отношения, в том числе регулирующие:

вопросы продажи отдельных видов товаров, осуществления торговли в различных формах (дистанционная торговля, комиссионная торговля, развозная торговля, разносная торговля, торговля в нестационарных торговых объектах, торговля в стационарных торговых объектах, торговля на аукционах, торговля на торговых местах, торговля ярмарках, торговля через распространителей);

порядок организации и функционирования рынков, организации и проведения ярмарок;

порядок ведения Торгового реестра Республики Беларусь и методику расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов областного подчинения, районов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2021 г.