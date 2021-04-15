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МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ


15:55 15.04.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам о реализации указа № 496 от 29 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров.

В частности, проектом устанавливается состав сведений, передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими организациями для включения в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» государственной информационной системы «Программно-технический комплекс по автоматизации процесса расчета подлежащих уплате в бюджет налогов, сборов (пошлин) и представлению в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2021 г.
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