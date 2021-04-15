Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов принял участие в XI конгрессе Европейской организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ), который состоялся 14 апреля 2021 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в работе конгресса приняли участие руководители высших органов аудита (ВОА) и представители международных организаций. Его организатором выступил ВОА Чехии.

Участники форума рассмотрели отчеты о деятельности ЕВРОСАИ, рабочих и специальных групп этой организации за последние три года; отчеты аудиторов ЕВРОСАИ; а также выполнение Стратегического плана ЕВРОСАИ на 2017-2024 годы. Этим документом определены стратегические цели организации: поддержка эффективного, инновационного и обоснованного аудита путем стимулирующего профессионального сотрудничества; оказание помощи ВОА в использовании новых возможностей и решении возникающих проблем за счет развития институционального потенциала.

Конгресс является высшим органом ЕВРОСАИ, созывается один раз в три года для обсуждения наиболее актуальных вопросов, представляющих общий профессиональный интерес, а также для принятия решений, связанных с деятельностью ЕВРОСАИ.

Следует отметить, что Комитет государственного контроля активно участвует в деятельности рабочих групп ЕВРОСАИ по экологическому аудиту и по аудиту средств, выделяемых на предотвращение и ликвидацию последствий катастроф. Так, в начале 2021 года завершен международный аудит предупреждения и ликвидации последствий наводнений, в котором приняли участие ВОА Беларуси, Грузии, Польши, Сербии, Турции, Украины и ЕС. Комитет госконтроля совместно с ВОА Польши и Украины принимал участие в международном аудите защиты от загрязнения вод бассейна реки Западный Буг, совместно с ВОА Словакии провел параллельный аудит государственных закупок.

В настоящее время контрольное ведомство Беларуси участвует в параллельном аудите эффективности защиты населения от инфекционных заболеваний совместно с ВОА Венгрии, Словакии и Польши.

ЕВРОСАИ – одна из семи региональных организаций Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). В настоящее время ЕВРОСАИ объединяет 49 ВОА европейских стран и Счетную палату ЕС. Комитет государственного контроля Беларуси является членом ЕВРОСАИ с 2002 года.

Деятельность ЕВРОСАИ направлена на развитие взаимодействия между высшими органами аудита и другими организациями; содействие обмену информацией и опытом между членами ЕВРОСАИ; сотрудничество в сфере обучения и повышения квалификации представителей ВОА стран – членов ЕВРОСАИ.