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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
13:43 15.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Правила автомобильных перевозок грузов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан с целью повышения эффективности использования разрешений на проезд автотранспортных средств по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов.
В частности, проектом предусмотрено в отношении выдачи отдельных видов разрешений, определенных Минтрансом и получаемых от иностранных государств в небольшом количестве, дополнительное представление перевозчиком международной товарно-транспортной накладной CMR.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 15 по 25 апреля 2021 г. на электронную почту .
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