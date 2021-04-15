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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

13:43 15.04.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Правила автомобильных перевозок грузов. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан с целью повышения эффективности использования разрешений на проезд автотранспортных средств по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов. В частности, проектом предусмотрено в отношении выдачи отдельных видов разрешений, определенных Минтрансом и получаемых от иностранных государств в небольшом количестве, дополнительное представление перевозчиком международной товарно-транспортной накладной CMR. Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 15 по 25 апреля 2021 г. на электронную почту .