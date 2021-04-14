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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАССМОТРЕНЫ МАРТ


12:14 15.04.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О классификации объектов общественного питания по типам».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предлагается классифицировать объекты в зависимости от типа конструкции, специализации, места расположения, метода обслуживания, доступности для покупателей.

Использование такой классификации, которая станет применяться субъектами общественного питания при внесении сведений в Торговый реестр Беларуси, позволит им грамотно определять тип объекта общепита. Это важно при определении ассортимента реализуемой продукции, ее разнообразия, технической оснащенности объекта, состава его помещений, в том числе при введении ограничений к продаже отдельных видов продукции и товаров в зависимости от типа такого объекта.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 апреля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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