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ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
09:57 15.04.2021
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 27 от 29 марта 2021 г. утверждено Типовое положение о метрологической службе.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определены основные задачи, функции и полномочия метрологической службы: государственного органа; подчиненного государственному органу юрлица; юрлица, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности и переданы в управление государственных органов; юрлица, не относящегося к подчиненным государственным органам юрлицам.
Согласно положению, деятельность метрологической службы госорганов и указанных юрлиц направлена на обеспечение единства измерений в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений, международными договорами Республики Беларусь, правом Евразийского экономического союза.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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