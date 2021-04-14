Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 27 от 29 марта 2021 г. утверждено Типовое положение о метрологической службе.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определены основные задачи, функции и полномочия метрологической службы: государственного органа; подчиненного государственному органу юрлица; юрлица, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности и переданы в управление государственных органов; юрлица, не относящегося к подчиненным государственным органам юрлицам.

Согласно положению, деятельность метрологической службы госорганов и указанных юрлиц направлена на обеспечение единства измерений в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений, международными договорами Республики Беларусь, правом Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.