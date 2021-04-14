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С МИНЮСТОМ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВЫВАТЬ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
12:44 14.04.2021
Постановлением Министерства юстиции № 51 от 30 марта 2021 г. определен порядок согласования наименований организаций, обеспечивающих проведение медиации.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» для обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий осуществления деятельности медиаторов создаются организации, обеспечивающие проведение медиации, в форме учреждения либо в качестве обособленного подразделения юридического лица. Государственная регистрация указанных учреждений осуществляется Министерством юстиции.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, до подачи документов для государственной регистрации организации, обеспечивающей проведение медиации и создаваемой в форме учреждения, требуется согласование ее наименования.
Постановлением устанавливаются порядок обращения в Министерство юстиции для согласования наименования учреждения, а также связанные с этим формы документов.
Так, для согласования наименования могут обратиться:
в отношении учреждения, создаваемого учредителем – физлицом, – это физлицо либо его представитель, действующий на основании доверенности;
в отношении учреждения, создаваемого учредителем – юрлицом, – руководитель юрлица либо иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом или доверенностью действовать от имени этого юрлица;
в отношении действующего учреждения – руководитель учреждения либо иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом или доверенностью действовать от имени этого учреждения.
Для согласования наименования заявитель может:
лично обратиться в Министерство юстиции с предъявлением документа, удостоверяющего его личность;
направить документы по почте.
Согласованное наименование вносится в базу данных согласованных наименований Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), размещается на веб-портале ЕГР и резервируется в указанной базе данных на срок действия справки о согласовании наименования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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