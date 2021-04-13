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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НЦЗПИ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ»


10:13 14.04.2021

Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении Закона Беларуси от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя» (Закон ООС).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели правового мониторинга – анализ и оценка качества Закона ООС, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

В рамках правового мониторинга предлагается направлять информацию и предложения, в том числе об:

актуальности регулирования Законом ООС общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе ООС, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе ООС, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия Закона ООС;

необходимости корректировки Закона ООС (по возможности с конкретизацией).

Информацию и предложения можно направлять до 23 апреля 2021 г.:

в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

в виде сообщений в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» (страница «Правовой мониторинг в отношении Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя») на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона ООС».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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