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НЦЗПИ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ»

10:13 14.04.2021 Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) организует проведение правового мониторинга в отношении Закона Беларуси от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя» (Закон ООС). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цели правового мониторинга – анализ и оценка качества Закона ООС, практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений. В рамках правового мониторинга предлагается направлять информацию и предложения, в том числе об: актуальности регулирования Законом ООС общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Законе ООС, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения; наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе ООС, избыточности таких норм; положительных и отрицательных последствиях принятия Закона ООС; необходимости корректировки Закона ООС (по возможности с конкретизацией). Информацию и предложения можно направлять до 23 апреля 2021 г.: в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси; в виде сообщений в специальной форме, предусмотренной рубрикой «Правовой мониторинг» (страница «Правовой мониторинг в отношении Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя») на официальном сайте НЦЗПИ с обязательной пометкой «Правовой мониторинг Закона ООС». Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.