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НА ГОСПРОГРАММУ «ДОРОГИ БЕЛАРУСИ» ДО 2025 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ 10,5 МЛРД РУБЛЕЙ
15:46 13.04.2021
Постановлением Совета министров № 212 от 9 апреля 2021 г. утверждена Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, госпрограмма разработана с целью улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.
В программу включены 2 подпрограммы:
«Республиканские автомобильные дороги» (задачи – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, а также повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог);
«Местные автомобильные дороги» (задача – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог).
В рамках реализации первой подпрограммы запланированы:
ремонт и реконструкция не менее 809,6 километра республиканских автомобильных дорог и повышение несущей способности их дорожного покрытия до 11,5 тонны на ось;
увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1789,6 километра республиканских автомобильных дорог;
реконструкция и возведение 509,6 километра республиканских автомобильных дорог, в том числе по параметрам I категории – 272,7 километра, и 8172,9 пог. метра дорожных сооружений на данных дорогах.
Что касается мероприятий второй подпрограммы, то на местных автомобильных дорогах планируется:
выполнение работ по поддержанию их транспортно-эксплуатационных показателей согласно требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям по обеспечению безопасных условий для движения транспортных средств;
ремонт, реконструкция и возведение не менее 7000 километров местных автомобильных дорог, из них по новым технологиям – не менее 138 километров;
ремонт и реконструкция 137 дорожных сооружений протяженностью 4189,1 пог. метра.
На реализацию программы потребуются средства в размере 10 552 470 504,8 рубля.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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