Постановлением Совета министров № 212 от 9 апреля 2021 г. утверждена Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, госпрограмма разработана с целью улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

В программу включены 2 подпрограммы:

«Республиканские автомобильные дороги» (задачи – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, а также повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог);

«Местные автомобильные дороги» (задача – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог).

В рамках реализации первой подпрограммы запланированы:

ремонт и реконструкция не менее 809,6 километра республиканских автомобильных дорог и повышение несущей способности их дорожного покрытия до 11,5 тонны на ось;

увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1789,6 километра республиканских автомобильных дорог;

реконструкция и возведение 509,6 километра республиканских автомобильных дорог, в том числе по параметрам I категории – 272,7 километра, и 8172,9 пог. метра дорожных сооружений на данных дорогах.

Что касается мероприятий второй подпрограммы, то на местных автомобильных дорогах планируется:

выполнение работ по поддержанию их транспортно-эксплуатационных показателей согласно требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям по обеспечению безопасных условий для движения транспортных средств;

ремонт, реконструкция и возведение не менее 7000 километров местных автомобильных дорог, из них по новым технологиям – не менее 138 километров;

ремонт и реконструкция 137 дорожных сооружений протяженностью 4189,1 пог. метра.

На реализацию программы потребуются средства в размере 10 552 470 504,8 рубля.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.