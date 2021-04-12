Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предполагается введение разрешения на осуществление розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом населению юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств.

В развитие указа будут подготовлены проекты постановлений Совета министров и Министерства здравоохранения, определяющих порядок и условия осуществления розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 24 марта по 5 апреля 2021 г.

За время обсуждения поступило 17 предложений, многие из них относились к проекту постановления Министерства здравоохранения, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 проекта указа. Все предложения рассмотрены и максимально учтены.