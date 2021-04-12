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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОПЛАТЫ ЗА ПАРКОВКУ
09:55 13.04.2021
Правительство постановлением № 213 от 9 апреля 2021 г. утвердило Комплексную программу развития электротранспорта на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на создание:
новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения – производства электротранспорта;
условий для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.
Ожидается, что в рамках программы будут решены задачи по:
созданию системы научного обеспечения программы, в том числе обеспечивающей научно-технологическую безопасность страны в области машиностроения;
организации производства электротранспорта, его базовых компонентов и элементов инфраструктуры и их максимальной локализации;
формированию комплекса институциональных условий для развития электротранспорта на основе системного обеспечения его стандартизации, оценки соответствия и нормативного правового обеспечения;
созданию инфраструктуры электротранспорта, в том числе электрозарядных станций (ЭЗС), с ее оптимальным пространственным размещением и учетом специфики потребителей (общественный пассажирский и грузовой, персональный электротранспорт);
координации действий государственных органов по развитию электротранспорта и его инфраструктуры в общенациональном и региональном масштабе; оптимизации инвестиций в создание производств и приобретение электротранспорта;
формированию и реализации мер по стимулированию развития электротранспорта от научного обеспечения и производства, приобретению и эксплуатации до утилизации и вторичного использования, в том числе для привлечения инвестиций в целях ускоренного развития электротранспорта;
минимизации экономических, экологических, социальных и иных рисков.
Программа состоит из двух подпрограмм:
«Производственно-технологическая база электротранспорта» (цель – создание научных заделов и производственной базы для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в Республике Беларусь);
«Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта» (цель – создание в Беларуси развитой сети ЭЗС, обеспечивающей предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики, а также соответствующей мировым стандартам).
Программой запланирована реализация ряда мероприятий, среди которых:
создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта;
разработка госстандартов в области электротранспорта, его компонентов и инфраструктуры, гармонизированных с международными и европейскими стандартами и (или) документами;
разработка нормативного правового акта по периодическому техническому освидетельствованию станций зарядных для электротранспорта;
подготовка предложений по корректировке Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования электромобилей»;
разработка нормативных правовых актов по совершенствованию порядка осуществления государственных закупок и закупок за счет собственных средств колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их компонентов, объектов зарядной и сервисной инфраструктуры;
улучшение условий кредитования приобретения электромобилей, реализуемых официальными дилерами физическим лицам на территории Республики Беларусь;
освобождение участников дорожного движения на электромобилях от взимания платы за пользование автомобильными парковками, находящимися в коммунальной собственности.
Постановлением определено Министерство промышленности ответственным заказчиком Комплексной программы.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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