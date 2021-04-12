Правительство постановлением № 213 от 9 апреля 2021 г. утвердило Комплексную программу развития электротранспорта на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на создание:

новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения – производства электротранспорта;

условий для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.

Ожидается, что в рамках программы будут решены задачи по:

созданию системы научного обеспечения программы, в том числе обеспечивающей научно-технологическую безопасность страны в области машиностроения;

организации производства электротранспорта, его базовых компонентов и элементов инфраструктуры и их максимальной локализации;

формированию комплекса институциональных условий для развития электротранспорта на основе системного обеспечения его стандартизации, оценки соответствия и нормативного правового обеспечения;

созданию инфраструктуры электротранспорта, в том числе электрозарядных станций (ЭЗС), с ее оптимальным пространственным размещением и учетом специфики потребителей (общественный пассажирский и грузовой, персональный электротранспорт);

координации действий государственных органов по развитию электротранспорта и его инфраструктуры в общенациональном и региональном масштабе; оптимизации инвестиций в создание производств и приобретение электротранспорта;

формированию и реализации мер по стимулированию развития электротранспорта от научного обеспечения и производства, приобретению и эксплуатации до утилизации и вторичного использования, в том числе для привлечения инвестиций в целях ускоренного развития электротранспорта;

минимизации экономических, экологических, социальных и иных рисков.

Программа состоит из двух подпрограмм:

«Производственно-технологическая база электротранспорта» (цель – создание научных заделов и производственной базы для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в Республике Беларусь);

«Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта» (цель – создание в Беларуси развитой сети ЭЗС, обеспечивающей предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики, а также соответствующей мировым стандартам).

Программой запланирована реализация ряда мероприятий, среди которых:

создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта;

разработка госстандартов в области электротранспорта, его компонентов и инфраструктуры, гармонизированных с международными и европейскими стандартами и (или) документами;

разработка нормативного правового акта по периодическому техническому освидетельствованию станций зарядных для электротранспорта;

подготовка предложений по корректировке Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования электромобилей»;

разработка нормативных правовых актов по совершенствованию порядка осуществления государственных закупок и закупок за счет собственных средств колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их компонентов, объектов зарядной и сервисной инфраструктуры;

улучшение условий кредитования приобретения электромобилей, реализуемых официальными дилерами физическим лицам на территории Республики Беларусь;

освобождение участников дорожного движения на электромобилях от взимания платы за пользование автомобильными парковками, находящимися в коммунальной собственности.

Постановлением определено Министерство промышленности ответственным заказчиком Комплексной программы.

Документ вступает в силу после официального опубликования.