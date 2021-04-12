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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 22 АПРЕЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
18:07 12.04.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совет министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке: выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы; проведения торгов на право размещения средств рекламы на государственном недвижимом имуществе.
Также устанавливаются: требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов; перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения на размещение средства наружной рекламы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Свои предложения и замечания можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 до 22 апреля 2021 г.
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