|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕЖИМА РАБОТЫ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕПИТА
13:59 12.04.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект постановления, устанавливающий порядок и условия согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, ознакомиться с проектом и информацией о необходимости его принятия можно на сайте МАРТ в рубрике «Законодательство», подрубрика «Общественное обсуждение проектов» или на сайте «Правовой форум Беларуси».
Замечания и предложения по проекту постановления можно направить c 12 апреля до 18:00 25 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: или на сайт «Правовой форум Беларуси» (с 15 по 25 апреля).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте