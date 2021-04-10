Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект постановления, устанавливающий порядок и условия согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, ознакомиться с проектом и информацией о необходимости его принятия можно на сайте МАРТ в рубрике «Законодательство», подрубрика «Общественное обсуждение проектов» или на сайте «Правовой форум Беларуси».

Замечания и предложения по проекту постановления можно направить c 12 апреля до 18:00 25 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: или на сайт «Правовой форум Беларуси» (с 15 по 25 апреля).