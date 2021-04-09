Постановление Министерства строительства и архитектуры № 63 от 26 октября 2020 года утверждены строительные нормы «Объекты строительства. Классификация».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы предназначены для определения класса сложности объектов строительства, а также входящих в их состав зданий и сооружений и устанавливают их классификацию при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.

При этом не подлежат классификации, согласно положениям настоящих строительных норм:

объекты, не относящиеся к объектам строительства, размещаемые без получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство, за исключением установленных законодательством случаев отсутствия необходимости ее получения;

изолированные помещения зданий и сооружений;

технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для осуществления технологических процессов в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений;

инженерные сети и оборудование, размещаемые в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.

Строительные нормы которые разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.