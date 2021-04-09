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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТРОЙНОРМЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
12:42 12.04.2021
Постановление Министерства строительства и архитектуры № 63 от 26 октября 2020 года утверждены строительные нормы «Объекты строительства. Классификация».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы предназначены для определения класса сложности объектов строительства, а также входящих в их состав зданий и сооружений и устанавливают их классификацию при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.
При этом не подлежат классификации, согласно положениям настоящих строительных норм:
объекты, не относящиеся к объектам строительства, размещаемые без получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство, за исключением установленных законодательством случаев отсутствия необходимости ее получения;
изолированные помещения зданий и сооружений;
технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для осуществления технологических процессов в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений;
инженерные сети и оборудование, размещаемые в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.
Строительные нормы которые разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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